《魚缸博客》思摩爾遭監管仍可發盈喜，估值有望修復

《魚缸博客》魚缸今日暫時八連陰，累計跌近１９００點，仲要穿埋之前２７５００雙底，

搞到缸友都人心惶惶，驚佢繼續向下對落去，但正所謂別人「恐懼我貪婪」，有膽識的缸友都應

該搵緊機會買貨。博客就認為思摩爾（０６９６９）係唔錯選擇，今早曾經上試廿天線（４３﹒

７５銀），之後因為個市走弱先升幅收窄，買入搏轉勢都差不多。

思摩爾發盈喜，預期上半年經調整純利大幅增長１１６﹒１巴仙至１３８﹒８巴仙，錄得２

８﹒３億至３１﹒２億人仔，主要由於收入穩定增長，以及得益於規模效應同產品結構的持續改

善。中期成績反映市場對神州電子煙監管似乎過份悲觀，隨著３月份公布加強監管電子煙市場，

思摩爾就開始由高位７０銀開始回吐，之後逐步回升到５月尾６０銀水平又繼續向下插，因為國

家衛健委報告指電子煙危害健康。但思摩爾呢份成績表好似成功打臉「孖屐」預期，證明自己生

意都係做得有聲有色，前景續好。

中信證券係佢盈喜後出報告，指思摩爾業績超預期有望帶來估值修復，更認為市場對國內監

管的極度悲觀預期有望扭轉，公司料迎來系統性估值抬升。維持「買入」評級。

思摩爾早段一度彈高８巴仙，一舉收復十天同廿天平均線，隨著大市展開反彈浪之下有望上

試５０銀（五十天線水平），收穿４０銀就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

