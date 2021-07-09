  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2021 09:00

《傳聞共賞》再多兩中概股傳煞停上市，贛鋒擴大投資鋰電池材料

《傳聞共賞》　　再多兩中概股傳煞停上市
　　　　　　　　科網股湧現斬倉盤，中概股加快回流
　　　　　　　　贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務

《昔日傳聞》　　醫脈通超購５９２倍凍資２５２６億元，擬上限定價
　　　　　　　　鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉
　　　　　　　　內地液化天然氣價升，科創板上市續增
　　　　　　　　基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好
　　　　　　　　中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增
　　　　　　　　內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增
　　　　　　　　家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因
　　　　　　　　地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長
　　　　　　　　紫金（２８９９）海外投資進收成期，內地充電樁市場擴大
　　　　　　　　先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選
　　　　　　　　基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
　　　　　　　　紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮
　　　　　　　　中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品
　　　　　　　　蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務
　　　　　　　　外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁
　　　　　　　　長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務
　　　　　　　　平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低
　　　　　　　　廣東財富累積有利招行業務，九毛九拓新增長點
　　　　　　　　騰訊音樂傳黨慶後遭重罰
　　　　　　　　電腦產品價格漲勢未止，大戶加倉新能源股
　　　　　　　　中國軟件（００３５４）華為概念吸引，中資豪宅買家蠢動
　　　　　　　　奈雪的茶超購４３０倍，凍資近２２００億元

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/07/2021
朗詩綠色生活首掛收高近42%　冀3年後整體毛利率升至30%
財經熱話08/07/2021
【柏傲莊事件】新世界股價挫4%　熊麗萍：已大致反映負面消息　料不會有太多買家退出
財經熱話08/07/2021
【柏傲莊事件】柏傲莊III兩座混凝土未達標拆卸重建　逾八百買家受影響　新世界提供補償方案
中國故事08/07/2021
《神州經脈》人行意外重提降準　滬指未受提振　兩市成交逾四月高
財經熱話08/07/2021
港股年內升幅盡失跌穿雙底　兩萬七關不容有失
財經熱話08/07/2021
【盈喜不合時宜？】資金轉吼中國外運，分析建議關注油價上漲風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金