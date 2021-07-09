《傳聞》贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務

《傳聞》贛鋒鋰業（０１７７２）股價走勢呈強，昨日（８日）隨大市回落。據悉贛鋒配合

市場對鋰電池材料需求增加，計劃在江西投資鋰電池材料項目，１１５至１２５元料有承接力。

洛陽玻璃（０１１０８）在昨日（８日）大跌市之中，成為少數逆市上升股份。據悉洛玻加

大投資，做強光伏玻玻璃，利好業績，但股價累升不少，隨時出現回吐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

