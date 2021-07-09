《傳聞》再多兩中概股傳煞停上市

《傳聞》中概股受到監管風暴影響，除股價急瀉外，據報最少已有三家準上市中概股亦煞停

上市計劃，其融資規模高達１７億美元（約１３２億港元）。

市場消息指，繼零氪科技，健身應用Ｋｅｅｐ及播客平台喜馬拉雅擬擱置赴美上市計劃。另

外，部分於早前進行路演的中概股包括與哈囉出行、內地酒店亞朵亦未有動靜。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

