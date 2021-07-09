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即市新聞

09/07/2021 11:49

《魚缸博客》汽車經銷商弱市續升，龍頭中升收購仁孚中國市佔看俏

　　《魚缸博客》魚缸今朝反覆向上，終於響八連跌後初步喘穩，但早段最低都見過２６８６０
水平，市況仍然弱勢，此時最好就係搵下有咩強勢板塊，博客就留意到近日４Ｓ股走勢幾叻仔，
中升（００８８１）、美東（０１２６８）同永達（０３６６９）響噚日小股災下仍然繼續向上
，相信資金呢排都偏好呢個板塊。
　　中升前排公布以１３億美金向怡和全購仁孚中國，借此得手Ｂｅｎｚ神州經營權。仁孚中國
響神州有２６間經銷店，仲計劃響未來一兩年開多１０間店面，公司主要賣Ｂｅｎｚ等高端車型
，中升袋完佢落袋自然有助擴大市佔率，協同效應下豪華車銷量有望再創佳績。
　　睇返成績表，中升車銷業務表現理想，上半年新車銷量達２７﹒５萬部，按年大增四成；豪
華品牌新車銷量更大增四成半至約１６﹒２萬部；二手車交易量達６﹒６７萬部，按年增約六成
四。
　　公仔圖方面，中升噚日響大跌市之下創新高，最高見過７７﹒４５銀，其後大市插低８００
點之下都回吐得２巴仙，表現的確強勢！博客認為趁有勢應該有位再上，短線睇８５銀，穿６５
銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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