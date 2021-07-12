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即市新聞

12/07/2021 09:01

《傳聞》中興基站設備發貨增，京東方顯示屏市場份額提高

　　《傳聞》中興通訊（００７６３）在近期跌市之中表現硬淨，據悉中興通訊５Ｇ基站設備發
貨量持續增加，位於全球前列位置，可以逢低吸納。
　　京東方精電（００７１０）連日逆市爆升，上周五（９日）升１７％。據聞京東方除了與上
氣通用五菱達成戰略合作之外，旗下汽車顯示屏產品在全球市場份額穩步上升，利好股價走勢，
但累積升幅太大，現價不宜再高追。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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