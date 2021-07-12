《傳聞》廣汽新電池年底量產，新鑫（３８３３）受惠電解鎳需求增

《傳聞》廣汽（０２２３８）上周五（９日）急升，走勢呈現突破。據聞廣汽旗下廣汽埃安

，可續航１０００公里的新電池將會量產，有助開拓電動車市場。

新鑫礦業（０３８３３）股價走高，上周五（９日）爆升１２％。據悉新鑫礦業持續受惠工

業貴金屬市場景氣好轉，特別是電解鎳需求上升，但宜待股價回落至１﹒４元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

