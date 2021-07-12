《魚缸博客》完美醫療控股股東高位增持，跑贏同業鑊氣足

《魚缸博客》醫美股近排係孖屐焦點，即使上個星期魚缸插低近千點，完美醫療（０１８３

０）同醫思健康（０２１３８）仍然有鑊氣炒高，不過明顯前者跑贏一大截，醫思按周升２巴仙

，完美醫療就飛起逾一成，反映資金近期偏好完美醫療，博客認為醫美股鑊氣充足，控股股東又

繼續高位增持，理應續有炒作。

完美醫療主席兼ＣＥＯ歐陽江上周五（９日）再增持，繼之前７月２日購入１３０萬股，上

周五再斥資１９９﹒７萬增持２０萬股，平均價每股股份９﹒９９銀。緊隨新一次增持股權後，

控股股東持股增至７３﹒５８巴仙，更唔排除日後於適當時候再增持，為有貨缸友再打一支強心

針。

完美醫療最近成功轉型做大灣區醫美概念股，有意響神州設立「醫療健康＋醫療美容」模式

旗艦店。ＣＥＯ歐陽江更提出未來兩年純利翻兩翻嘅遠大目標，計劃響今年１０月之前開設１４

間服務中心，服務總面積將增加三成九至逾３２﹒２萬平方呎。

另外，單論盈利能力而言，完美醫療更比醫思健康優勝。根據晨星數據，完美醫療淨利率在

最近續年提升，由２０１７年約１２巴仙升至今年約２６巴仙；反而醫思健康，同期淨利率有回

塘跡象，由２０１７年近２１％跌至今年不足一成。由此可見雖然兩間公司都搭梗醫美熱潮順風

車，但完美醫療盈利表現更勝一籌。

股價走勢方面，完美醫療仍然貼住上升軌慢慢走高，上星期試過兩次回低過十天線（９﹒８

５銀左右）仍然可以回穩重上，９ＲＳＩ亦未到達超買水平，有望蓄力突破前頂！博客建議等佢

回到１０銀左右吸納，初步睇１２銀，穿９銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

