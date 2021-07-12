  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/07/2021 11:58

《魚缸博客》完美醫療控股股東高位增持，跑贏同業鑊氣足

　　《魚缸博客》醫美股近排係孖屐焦點，即使上個星期魚缸插低近千點，完美醫療（０１８３
０）同醫思健康（０２１３８）仍然有鑊氣炒高，不過明顯前者跑贏一大截，醫思按周升２巴仙
，完美醫療就飛起逾一成，反映資金近期偏好完美醫療，博客認為醫美股鑊氣充足，控股股東又
繼續高位增持，理應續有炒作。
　　完美醫療主席兼ＣＥＯ歐陽江上周五（９日）再增持，繼之前７月２日購入１３０萬股，上
周五再斥資１９９﹒７萬增持２０萬股，平均價每股股份９﹒９９銀。緊隨新一次增持股權後，
控股股東持股增至７３﹒５８巴仙，更唔排除日後於適當時候再增持，為有貨缸友再打一支強心
針。
　　完美醫療最近成功轉型做大灣區醫美概念股，有意響神州設立「醫療健康＋醫療美容」模式
旗艦店。ＣＥＯ歐陽江更提出未來兩年純利翻兩翻嘅遠大目標，計劃響今年１０月之前開設１４
間服務中心，服務總面積將增加三成九至逾３２﹒２萬平方呎。
　　另外，單論盈利能力而言，完美醫療更比醫思健康優勝。根據晨星數據，完美醫療淨利率在
最近續年提升，由２０１７年約１２巴仙升至今年約２６巴仙；反而醫思健康，同期淨利率有回
塘跡象，由２０１７年近２１％跌至今年不足一成。由此可見雖然兩間公司都搭梗醫美熱潮順風
車，但完美醫療盈利表現更勝一籌。
　　股價走勢方面，完美醫療仍然貼住上升軌慢慢走高，上星期試過兩次回低過十天線（９﹒８
５銀左右）仍然可以回穩重上，９ＲＳＩ亦未到達超買水平，有望蓄力突破前頂！博客建議等佢
回到１０銀左右吸納，初步睇１２銀，穿９銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/07/2021
【陶觀天下】陶冬：中國降準保經濟　股市調整顯機會
開市Good Morning12/07/2021
溫傑：人行全面降準對內銀影響中性　首選招行、郵儲行
財經熱話09/07/2021
【柏傲莊事件】新世界兩日累挫逾6%　大行料財務影響達15億元
財經熱話09/07/2021
【放水萬億】恒指已抵下跌目標　料展反彈浪
中國故事09/07/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI漲幅縮　滬指再守三千五成交續高
中國故事09/07/2021
【放水萬億】人行全面降準0.5個百分點　逾一年來首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金