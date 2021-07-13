《傳聞共賞》醫脈通一手中籤率５％，白雲山進軍礦泉水市場

《傳聞共賞》 招行低位續有基金買盤，白雲山進軍礦泉水市場
光伏玻璃需求持續增加，內地基站招標陸續有來
醫脈通（０２１９２）一手中籤率達５％
《昔日傳聞》 中興基站設備發貨增，京東方顯示屏市場份額提高
廣汽新電池年底量產，新鑫（３８３３）受惠電解鎳需求增
再多兩中概股傳煞停上市
科網股湧現斬倉盤，中概股加快回流
贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務
醫脈通超購５９２倍凍資２５２６億元，擬上限定價
鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉
內地液化天然氣價升，科創板上市續增
基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好
中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增
內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增
家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因
地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長
紫金（２８９９）海外投資進收成期，內地充電樁市場擴大
先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選
基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮
中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品
蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務
外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁
長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務
平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增
嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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