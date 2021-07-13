《傳聞》招行低位續有基金買盤；白雲山進軍礦泉水市場

《傳聞》人行降準，港股最壞情況可能已經過去。據聞淡友趁機加緊補倉，短期大市技術性

反彈未完。招商銀行（０３９６８）低位持續有基金買盤低吸。

另外，白雲山（００８７４）股價跌至２２元水平有承接力，據悉據悉白雲山進軍礦泉水市

場，推出白雲山飲用天然礦泉水，成為業務新亮點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

