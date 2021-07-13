  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 09:01

《傳聞》光伏玻璃需求持續增加；內地基站招標陸續有來

　　《傳聞》內地光伏玻璃在產能增加之下，價格高位回落逾四成，但據悉光伏能源行業快速發
展，令市場需求持增加，光伏玻璃現水平平價格再跌幅度有限，甚至有可能回升。
　　另外，內地５Ｇ高速發展，據聞中國移動、中國電信、中國聯通陸續推進基站設備招標，相
關設備股短期有留意價值。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/07/2021
《神州經脈》中美轉戰南海問題　數據監管深市興奮　降準刺激交投
財經熱話12/07/2021
首創私有化　SOHO要約易手　內房股合理價比資產淨值折讓四成?
財經熱話12/07/2021
中興通訊發盈喜多家大行唱好 股價飆逾一成
財經熱話12/07/2021
【舜宇博唔博】出貨量跌大行降評級　惟見資金照掃入
市場動向12/07/2021
要想嚮港島置業? 其實有個好選擇
中國故事12/07/2021
【智能大會】世界人工智能大會在滬落幕　中小AI企業崛起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金