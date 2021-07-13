《傳聞》光伏玻璃需求持續增加；內地基站招標陸續有來

《傳聞》內地光伏玻璃在產能增加之下，價格高位回落逾四成，但據悉光伏能源行業快速發
展，令市場需求持增加，光伏玻璃現水平平價格再跌幅度有限，甚至有可能回升。
另外，內地５Ｇ高速發展，據聞中國移動、中國電信、中國聯通陸續推進基站設備招標，相
關設備股短期有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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