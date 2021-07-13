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即市新聞

13/07/2021 11:59

《魚缸博客》龍源電力見增長及食正國策，建議現價吼入！

　　《魚缸博客》最近博客見資金繼續湧入新能源相關股，搵搵下就覺得龍源電力（００９１６
）有睇頭！
　　龍源電力為內地風力發電嘅龍頭，而神州近年積極推動綠色低碳發展，建立健全綠色低碳循
環發展經濟體，利好新能源發電行業。此「碳中和」政策為神州未來最重要嘅國策之一，料將來
扶持為多，較低機會出現監管政策問題，呢個確定性估計繼續吸引大資金買落去。
　　以數據去講，公司首季收入９２﹒０３億人仔按年升逾２８巴仙，盈利同樣按年增逾２８巴
仙，增長相當唔錯。另外，今年６月集團按合併報表口徑完成發電量４４９﹒２萬兆瓦時，按年
增長１２﹒３９巴仙。其中，風電增長８﹒１８巴仙，火電增長２５﹒１６巴仙，其他可再生能
源發電量增長１﹒６８倍。當中見再升能源發電業務表現幾好，估計屬於未來業績增長點。
　　估值方面，預測市盈率大約１５倍，以其增長速度估值相當合理。
　　再望下ＣＣＡＳＳ，近月頭五大券商嘅持貨依然集中，甚至佔比越來高，而市場參與者就一
直下跌緊，對未來股價都屬於較正面訊號。
　　技術走勢方面，股價相對強勢，同期恆指跌超過３巴仙，股價依然不動如山，相當抗跌。目
前出現左小平台，料為股價短期即將爆邊前奏。目前新能源板塊氣氛較好，我地就博向上！博客
建議現價買入，短線目標價１５﹒７銀，惟收穿１２銀走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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