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即市新聞

14/07/2021 09:00

《傳聞共賞》銀行積極搶工商舖按揭，基金減持航運股

《傳聞共賞》　　Ｌａｌａｍｏｖｅ擬改港上市，憂內地監管新規
　　　　　　　　全球豪華汽車銷量強勁，基金減持航運股
　　　　　　　　小米（０１８１０）部署推出新手機，醒目資金流入內銀股

《昔日傳聞》　　招行低位續有基金買盤，白雲山進軍礦泉水市場
　　　　　　　　光伏玻璃需求持續增加，內地基站招標陸續有來
　　　　　　　　中興基站設備發貨增，京東方顯示屏市場份額提高
　　　　　　　　廣汽新電池年底量產，新鑫（３８３３）受惠電解鎳需求增
　　　　　　　　再多兩中概股傳煞停上市
　　　　　　　　科網股湧現斬倉盤，中概股加快回流
　　　　　　　　贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務
　　　　　　　　醫脈通超購５９２倍凍資２５２６億元，擬上限定價
　　　　　　　　鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉
　　　　　　　　內地液化天然氣價升，科創板上市續增
　　　　　　　　基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好
　　　　　　　　中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增
　　　　　　　　內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增
　　　　　　　　家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因
　　　　　　　　地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長
　　　　　　　　紫金（２８９９）海外投資進收成期，內地充電樁市場擴大
　　　　　　　　先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選
　　　　　　　　基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
　　　　　　　　紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮
　　　　　　　　中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品
　　　　　　　　蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務
　　　　　　　　外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁
　　　　　　　　長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務
　　　　　　　　平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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