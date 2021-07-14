《傳聞》全球豪華汽車銷量強勁，基金減持航運股

《傳聞》市場消息稱，全球經濟疫後穩步復甦，引發報復性消費，刺激豪華汽車銷量，創出

新高，帶動豪華汽車經銷商股價向好，永達汽車（０３６６９）連日上升，惟短期升幅大，現價

不宜高追。

儘管國際航運運費持續高企，但預期下半年國際貿易增幅將會放緩，據聞基金大戶趁高回吐

航運股。中遠海控（０１９１９）宜趁高減持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

