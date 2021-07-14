《傳聞》小米（０１８１０）部署推出新手機，醒目資金流入內銀股

《傳聞》小米（０１８１０）連續多日有北水淨買入。據悉小米部署推出新智能手機，有助

搶奪全球更大市場份額，惟短期在２８至２８﹒５元有較大技術阻力。

中國經濟穩中向好，將帶動新增貸款需求，有利內銀股業務表現。據聞近日醒目資金密密收

集股價已大幅調整的內銀股，其中建行昨日（１３日）微升１仙，短期上望５﹒７至５﹒８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

