《傳聞》Ｌａｌａｍｏｖｅ擬改港上市，憂內地監管新規

《傳聞》中概股海外上市面臨中國監管部門嚴格監管，最新消息指，上月在美國以保密形式

提交上市申請的物流配送公司Ｌａｌａｍｏｖｅ（貨拉拉），正在考慮將其計劃的１０億美元

ＩＰＯ轉移至香港。

消息指，由於擔心中國監管機構提出的新規則帶來的不確定性，Ｌａｌａｍｏｖｅ正在權衡

改變上市地點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

