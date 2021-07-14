《傳聞》銀行積極搶攻工商舖按揭，息低至Ｈ加１﹒５厘

《傳聞》近期工商舖市道好轉，銀行對工商舖按揭態度轉趨積極。市場消息指，最近則有兩
間中大型銀行曾推出工商舖按揭息率低見Ｈ加１﹒５厘，主要針對較優質物業，包括甲級商廈、
一線街道的地舖等，亦會視乎客戶背景等。
以昨日（１３日）一個月拆息０﹒０９厘計算，實際按息１﹒５９厘，較今年初息率為低；
跟住宅按揭的Ｈ加１﹒３厘，只是相差０﹒２厘。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|中國故事13/07/2021
《神州經脈》6月貿易數據勝預期 首遭創指超越滬指仍收升
|財經熱話13/07/2021
英倫銀行取消派息限制 匯控應聲向上突破
|財經熱話13/07/2021
《蘋果Phone潮》蘋果新機料再引炒作 舜宇仍有爆升空間?
|財經熱話13/07/2021
【光伏鋰電股飆升】新能源政策帶動 板塊續升 惟炒作空間有限
|財經熱話13/07/2021
快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成
|財經熱話13/07/2021
市監局突開綠燈批准併購搜狗 QQ急升半成突破十天線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰