《傳聞》銀行積極搶攻工商舖按揭，息低至Ｈ加１﹒５厘

《傳聞》近期工商舖市道好轉，銀行對工商舖按揭態度轉趨積極。市場消息指，最近則有兩

間中大型銀行曾推出工商舖按揭息率低見Ｈ加１﹒５厘，主要針對較優質物業，包括甲級商廈、

一線街道的地舖等，亦會視乎客戶背景等。

以昨日（１３日）一個月拆息０﹒０９厘計算，實際按息１﹒５９厘，較今年初息率為低；

跟住宅按揭的Ｈ加１﹒３厘，只是相差０﹒２厘。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

