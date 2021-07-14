《魚缸博客》融創服務料盈利增長持續，趁氣氛淡靜吼入！

《魚缸博客》臨近業績期，博客有唔少行業陸續公布盈喜，物管股一定係其中之一，當中博

客看好融創服務（０１５１６）。

首先，公司今日新鮮滾熱辣公布盈喜，估計中期多賺１﹒４倍，主要是由於管理規模增加帶

來收入增加，同時盈利能力提升。即刻同大家簡單計算一下估值先！假設２０２１年多賺

１倍，以現價約２７銀計算，２０２１年市盈率大約５０倍，以龍頭物管去講其實呢個估值尚算

合理。

瑞銀近期都出報告唱好佢。瑞銀估計融創服務２０２０至２０２２年度每股盈利年複合增長

率達８１巴仙，高於同業平均水平之４７巴仙，且擁有母公司融創中國（０１９１８）強力支持

。另外，摩通亦話預期中期業績嘅盈喜潮將帶動板塊投資情緒，依家物管股估值相當於未來１２

個月預測市盈率約３０倍，相信股價近期有１５至２０巴仙上升空間，市盈率可升至介乎３７至

３８倍。

博客就估計，近期內房持續受國策打壓，令其融資渠道持續收緊，間接拖累物管板塊氣氛。

不過呢類悲觀氣氛僅為短期，不會長遠持續，所以博客覺得依家物管股交投較為淡靜，反而為大

家部署機會！

再者，上市至今市場參與者持續減少，亦都係博客非常鍾意嘅訊號，值得大家留意。

博客建議現價買入，目標價３５銀，但短線收穿２６銀走佬先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

