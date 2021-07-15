《傳聞》龍源（００９１６）拓風電場業務，內險股弱勢有因

《傳聞》龍源電力（００９１６）股價昨日（１４日）回落。據聞龍源電力將進一步拓展風

電埸業務，可能向母公司購人資產，壯大業務規模，可在１２至１２﹒５元水平低吸。

另一方面，內險股表現令人失望，據聞內險股受累Ａ股持續整固市況，投資收益難寄厚望。

中國平安（０２３１８）昨日（１４日）一度跌破７０元關，短期料維持弱勢。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

