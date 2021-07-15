《傳聞》財團搶攻內地網約車市場，中手游（０３０２）發力雲遊戲

《傳聞》滴滴出行ＡＰＰ下架，據悉多個財團乘勢搶攻市場，網約車市場格局可能有變，廣

汔集團旗下如祺出行網約車平台也可能受惠。廣汽（０２２３８）跌至７至７﹒２元有一定值博

率。

中手游（００３０２）昨日（１４日）股價出現突破上升。市傳中手游加大拓展雲遊戲力度

，並可能與華為合作，短期強勢料可持續，宜回落到４﹒３至４﹒４元水平低吸，不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

