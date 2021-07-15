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即市新聞

15/07/2021 12:00

《魚缸博客》比亞迪基本面續好，李祿減持仍可趁低吸

　　《魚缸博客》比亞迪（０１２１１）暫時連跌兩日，回吐近７巴仙，主要都係受累股神愛徒
李祿連日減持，旗下對沖基金喜馬拉雅資本響７月８日同９日，連續兩日減持套現比亞迪２４﹒
４億銀，所持Ｈ股減少逾１巴仙，降至６巴仙。博客認為比亞迪基本面續好，等市場消化李祿高
位減持消息，股價就會重抬升軌，此時正是低吸好時機。
　　李祿早響０２年投資比亞迪，曾於０８年同佢師父巴菲特以８銀成本價買入２﹒２５億股，
淨係計呢部分持股，至上星期已經累賺４７０幾億銀，升幅超過２５倍。照咁睇佢套現一部分比
亞迪亦相當合理，而且佢今次減持好倉比例只係由７﹒０３巴仙降至６巴仙，仍然持有一大部分
，更何況上星期四同五（７月８日同９日）魚缸氣氛認真差，一度插穿２７０００關，食少少糊
亦合理。
　　大行花旗響１３號發表報告，預期比亞迪７月至８月新能源汽車出貨量將達到５萬及６萬部
，下半年將持續增長，將２０２１至２０２３年新能源汽車銷量預測提升至５３﹒７萬、７４﹒
７萬及１００萬部。花旗更指神州電動車滲透率持續上升，預計第四季可達一成半，認為比亞迪
市銷率可以同蔚來小鵬睇齊，將佢目標由２８７銀調升到３２７銀，維持「買入」評級。
　　睇番公仔圖，比亞迪由５月１４日低位１３８﹒２２銀開展升浪，現價２１０銀水平計仍累
升五成有多，市場借勢回調實屬正常，中長線部署現價可買，想保守啲就２００銀左右入，蝕一
成要賣貨。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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