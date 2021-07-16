《傳聞共賞》中國金飾消費持續向好，電子產品增長將放緩

《傳聞共賞》 中國金飾消費持續向好，中車時代（０３８９８）強勢有因

電子產品增長將放緩，動力煤供需趨緊



《昔日傳聞》 財團搶攻內地網約車市場，中手游（０３０２）發力雲遊戲

龍源（００９１６）拓風電場業務，內險股弱勢有因

全球豪華汽車銷量強勁，基金減持航運股

小米（０１８１０）部署推出新手機，醒目資金流入內銀股

招行低位續有基金買盤，白雲山進軍礦泉水市場

光伏玻璃需求持續增加，內地基站招標陸續有來

中興基站設備發貨增，京東方顯示屏市場份額提高

廣汽新電池年底量產，新鑫（３８３３）受惠電解鎳需求增

再多兩中概股傳煞停上市

科網股湧現斬倉盤，中概股加快回流

贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務

鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉

內地液化天然氣價升，科創板上市續增

基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好

中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增

內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增

家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因

地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長

紫金（２８９９）海外投資進收成期，內地充電樁市場擴大

先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選

基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大

紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮

中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品

蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

