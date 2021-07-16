《傳聞》電子產品增長將放緩，動力煤供需趨緊

《傳聞》隨著全球經濟疫後復甦，據悉宅經濟帶動下的電子產品如筆記電腦與平板電腦市道

備受關注，下半年銷售增長可能放慢。近期聯想集團（００９９２）股走勢明顯轉弱，宜趁反彈

減持。

內地處於夏季用電高峰期，據悉近期動力煤供需趨緊，令煤價高位徘徊，兗煤受益煤價與煤

化工產品價格上升，可在１１至１１﹒４元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

