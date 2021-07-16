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即市新聞

16/07/2021 12:01

《魚缸博客》新能源概念仲有得炒，福萊特玻璃現價少注吼破頂！

　　《魚缸博客》近期新能源股較強勢，博客覺得成個板塊仲有得玩下，覺得福萊特玻璃（０６
８６５）依然有睇頭。
　　首先，公司近期公佈中期純利為１１﹒６億元人民幣至１２﹒６億元，按年升１﹒５２倍至
１﹒７４倍，表現相當唔錯。
　　不過，我哋炒光伏玻璃股當然一定要望埋光伏玻璃價格，同埋要估計短期光伏玻璃價格仲有
無得升。於４月工信部提出嚴禁平板玻璃新增產能，呢項政策最起碼降低行業出現產能過剩情況
出現。另外，今年神州純鹼廠家新增產能項目唔多，加上「碳達峰」、「碳中和」已經成為神州
承諾和國家戰略，所以環保治理、能耗管控將成為未來純鹼限制產能增長嘅重要手段。我哋估計
光伏玻璃價格短期已見咗底，甚至有繼續上揚嘅可能性。
　　另外，全國碳排放權交易在上海環境能源交易所今日正式啟動，除左短期大機會利好新能源
相關股份氣氛，亦反映阿爺非常想做好新能源相關政策嘅發展。
　　望下ＣＣＳＳ，頭三位及五位嘅券商持續集中，加上市場參與者近期開始減少，博客認為呢
個係短期利好股價嘅訊號之一。
　　博客覺得可以少注現價博下，目標價４０銀先，如果到價減半後繼續持有博破頂。但收穿２
９元走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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