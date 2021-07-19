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即市新聞

19/07/2021 09:01

《傳聞》中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股

　　《傳聞》近月中國稀土（００７６９）股價反覆向上。據悉在新能源車與電子產品需求增加
下，重稀土持續漲價，推動稀土產品價格上揚。中國稀土從中也受惠，可在０﹒９４至０﹒９６
元作投機性買入，止蝕位為０﹒８８元。
　　另外，中國消費支出回升，據聞基金進一步加大押注內需股，體育用品股繼續成為吸納對象
。安踏（０２０２０）可待股價回落至１８０元以下低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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