《傳聞》近月中國稀土（００７６９）股價反覆向上。據悉在新能源車與電子產品需求增加
下，重稀土持續漲價，推動稀土產品價格上揚。中國稀土從中也受惠，可在０﹒９４至０﹒９６
元作投機性買入，止蝕位為０﹒８８元。
另外，中國消費支出回升，據聞基金進一步加大押注內需股，體育用品股繼續成為吸納對象
。安踏（０２０２０）可待股價回落至１８０元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
19/07/2021 09:01
《傳聞》中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股
《傳聞》近月中國稀土（００７６９）股價反覆向上。據悉在新能源車與電子產品需求增加
下，重稀土持續漲價，推動稀土產品價格上揚。中國稀土從中也受惠，可在０﹒９４至０﹒９６
元作投機性買入，止蝕位為０﹒８８元。
另外，中國消費支出回升，據聞基金進一步加大押注內需股，體育用品股繼續成為吸納對象
。安踏（０２０２０）可待股價回落至１８０元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話19/07/2021
【陶觀天下】陶冬：中國經濟穩中有憂 歐央行退而求進
|中國故事16/07/2021
《神州經脈》全國碳交易鳴鑼 央企利潤創新高 A股放量下跌
|財經熱話16/07/2021
《股市一周》港股成功收復二萬八關 收報28004點
|財經熱話16/07/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》嘉利國際業績理想股息吸引 可現價買入中線持有
|財經熱話16/07/2021
【鋰躍龍門】鋰股魚躍龍門 龍頭「贛」創高峰
|香港政情16/07/2021
【國安立法】林鄭：夏寶龍提5項工作要求 候選人資格審查須把關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰