《傳聞》美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪，正游說港交所開綠燈

《傳聞》年初美國對多隻中資股實施制裁，三家美資衍生工具發行商合共要收回近５００隻

窩輪牛熊證，當中包括恆指及國指輪證。市場消息指，美資發行商正游說港交所（００３８８）

，容許推出與ＭＳＣＩ指數掛勾的窩輪。

一旦成事，美資行不但可繞過禁令，重返本港指數窩輪市場，亦可望令ＭＳＣＩ指數在本港

市場的認受性提高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

