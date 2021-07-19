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即市新聞

19/07/2021 09:01

《傳聞》美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪，正游說港交所開綠燈

　　《傳聞》年初美國對多隻中資股實施制裁，三家美資衍生工具發行商合共要收回近５００隻
窩輪牛熊證，當中包括恆指及國指輪證。市場消息指，美資發行商正游說港交所（００３８８）
，容許推出與ＭＳＣＩ指數掛勾的窩輪。
　　一旦成事，美資行不但可繞過禁令，重返本港指數窩輪市場，亦可望令ＭＳＣＩ指數在本港
市場的認受性提高。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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