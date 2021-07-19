《魚缸博客》中升業務穩定增長且睇好高瓴效應，可十天線吼入！

《魚缸博客》近期市況非常波動，不過市場總有機會，加上博客手痕始終都要搵魚毛短炒下

，今次博客就睇中中升控股（００８８１）。

首先，博客選擇得當然基本面唔錯，公司早前公布盈喜，估計中期按年增長唔少過六成，估

計全年業績都唔會太差。再加上豪華車喺神州依然咁受歡迎，相信業績未來幾年增長都有保證。

另外，公司早前以１３億美金向怡和收購仁孚中國全部股權。仁孚中國主要賣Ｂｅｎｚ為主

，截至３月底有２６間經銷店。以呢個Ｂｅｎｚ品牌同店鋪數量，相信未來會令公司業務更上一

層樓，鞏固龍頭地位。

仲有一個重點，就係有著名基金高瓴資本入股。近年高瓴係二級市場入股公司都有唔少例子

，但高瓴入親股之後，唔少公司都起碼再升一大段，唔少被高瓴入股嘅公司現價都較高瓴買入價

高出幾成甚至１倍以上，可謂名牌基金效應非常大。高瓴近期佳作有金斯瑞（０１５４８）、特

步（０１３６８）、諾誠健華（０９９６９）、先健科技（０１３０２）等等。所以博客覺得跟

下呢位「財演」買股睇來係一個唔錯選擇。

再者，目前預測市盈率僅為２０倍，以一間持續穩定增長及行業龍頭嘅公司去講絕對唔貴。

博客覺得可以先分注買，依家十天線（約７５﹒２銀）買第一注，６９﹒８銀再買第二注，

目標望住１００銀先！但收穿６７銀就要走先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

