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即市新聞

20/07/2021 09:00

《傳聞共賞》中小銀行搶按揭，科技股基金贖回壓力增

《傳聞共賞》　　中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％
　　　　　　　　江蘇瑞科申港上市，擬集資２３億元
　　　　　　　　科技股基金贖回壓力增，資金湧入醫藥股避險
　　　　　　　　華顯光電（００３３４）拓屏幕顯示技術，中國鋁業增產

《昔日傳聞》　　美阻荷蘭設備製造商ＡＳＭＬ向中國出售高端光刻機
　　　　　　　　美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪
　　　　　　　　中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股
　　　　　　　　小鵬汽車（０９８６８）將納國際指數，佳寧拿有異動
　　　　　　　　中國金飾消費持續向好，中車時代（０３８９８）強勢有因
　　　　　　　　電子產品增長將放緩，動力煤供需趨緊
　　　　　　　　財團搶攻內地網約車市場，中手游（０３０２）發力雲遊戲
　　　　　　　　龍源（００９１６）拓風電場業務，內險股弱勢有因
　　　　　　　　全球豪華汽車銷量強勁，基金減持航運股
　　　　　　　　小米（０１８１０）部署推出新手機，醒目資金流入內銀股
　　　　　　　　招行低位續有基金買盤，白雲山進軍礦泉水市場
　　　　　　　　光伏玻璃需求持續增加，內地基站招標陸續有來
　　　　　　　　中興基站設備發貨增，京東方顯示屏市場份額提高
　　　　　　　　廣汽新電池年底量產，新鑫（３８３３）受惠電解鎳需求增
　　　　　　　　再多兩中概股傳煞停上市
　　　　　　　　科網股湧現斬倉盤，中概股加快回流
　　　　　　　　贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務
　　　　　　　　鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉
　　　　　　　　內地液化天然氣價升，科創板上市續增
　　　　　　　　基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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