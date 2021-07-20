《傳聞共賞》中小銀行搶按揭，科技股基金贖回壓力增

《傳聞共賞》 中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％

江蘇瑞科申港上市，擬集資２３億元

科技股基金贖回壓力增，資金湧入醫藥股避險

華顯光電（００３３４）拓屏幕顯示技術，中國鋁業增產



《昔日傳聞》 美阻荷蘭設備製造商ＡＳＭＬ向中國出售高端光刻機

美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪

中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股

小鵬汽車（０９８６８）將納國際指數，佳寧拿有異動

中國金飾消費持續向好，中車時代（０３８９８）強勢有因

電子產品增長將放緩，動力煤供需趨緊

財團搶攻內地網約車市場，中手游（０３０２）發力雲遊戲

龍源（００９１６）拓風電場業務，內險股弱勢有因

全球豪華汽車銷量強勁，基金減持航運股

小米（０１８１０）部署推出新手機，醒目資金流入內銀股

招行低位續有基金買盤，白雲山進軍礦泉水市場

光伏玻璃需求持續增加，內地基站招標陸續有來

中興基站設備發貨增，京東方顯示屏市場份額提高

廣汽新電池年底量產，新鑫（３８３３）受惠電解鎳需求增

再多兩中概股傳煞停上市

科網股湧現斬倉盤，中概股加快回流

贛鋒擴大投資鋰電池材料，洛玻做強光伏玻璃業務

鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉

內地液化天然氣價升，科創板上市續增

基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

