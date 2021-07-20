《傳聞》科技股基金贖回壓力增，資金湧入醫藥股避險

《傳聞》包括香港在內的全球科技股繼續沽重重，傳聞環球科技股基金面對客戶贖回壓力增

加，現水平被逼繼續減磅套現。騰訊（００７００）昨日下跌２﹒５％，短期可能下試５１０至

５２０元支持位。

全球新冠肺炎疫情出現反彈跡象，據聞資金避險情緒高漲，紛紛流向包括白雲山

（００８７４）等醫藥股，白雲山短期料在２３至２４水平好淡爭持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

