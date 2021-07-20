《傳聞》華顯光電（００３３４）拓屏幕顯示技術，中國鋁業增產

《傳聞》華顯光電（００３３４）股價連日上升，昨日（１９日）在跌市之中爆升
１０﹒４％。據聞華顯光電力拓屏幕顯示技術，包括屏下指紋技術，配合５Ｇ手機的要求，惟股
價累積升幅大，現價不宜高追。
另一方面，為紓解市場供求緊張，據悉中國鋁業（０２６００）增加產能，包括氧化鋁與電
解鋁的市場供給，利好股價走勢，宜待股價回落４﹒５至４﹒６元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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