《傳聞》中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％

《傳聞》多家大型銀行積極搶樓按市場。市場消息指，再有兩家中小型銀行將現金回贈由６

月的１％推升至１﹒４％，現時市場共有３間銀行現金回贈達１﹒４％，比大型銀行的１至

１﹒２３％為高，惟中小型銀行的按揭不設高息存款掛勾戶口。

至於按揭息率方面，現時大部分銀行均能提供全期Ｈ加１﹒３厘的低息按揭方案。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

