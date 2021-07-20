《魚缸博客》五礦資源虧轉盈照跌，金屬板塊氣氛轉差要小心

《魚缸博客》隔晚美股重挫，道指更一度大跌９００點，外圍氣氛唔好之下港股唔使旨意彈

，繼續跟跌，唔跟升，此時就可以留意下咩板塊較弱勢，博客就覺得金屬佬要小心。

五礦資源（０１２０８）發盈喜預計由虧轉盈，截至今年６月底止半年，預期將錄得權益持

有人應佔稅後淨利潤約４億美元，相比截至去年同期虧損１﹒５８億美元。今年上半年業績有所

改善，主要由於期內商品價格上漲及Ｌａｓ Ｂａｍｂａｓ精礦含銅庫存減少。

但係今朝五礦就懶理盈喜隨市跌低，加上ＬＭＥ期鋁昨日收跌２﹒５巴仙，股價高開２巴仙

之後就掉頭向下尋底，係隻贛鋒（０１７７２）仲有得諗下，不過近期超哂班嘅佢今朝都係要回

，就知資金都係趁勢炒強勢板塊多，好似醫藥同體品股咁，跌市都有唔少佬繼續行上，真係唔知

佢哋咩料。

神州發改委同市場監管總局近日出巡，就大宗商品保供穩價問題進行調查，物資儲備局亦分

批投放銅、鋁、鋅等國家儲備，只要當局一日堅持維護市場正常秩序，之前金屬股跟住銅、鋁價

落鑊爆炒嘅光景難再重現。

五礦尋日跌穿２５０天線，今日再下挫至３﹒１８銀，下方支持區已經要去番舊年７至１０

月橫行區，即係２銀水平。舊年１１月由２銀彈至３銀嗰一浪只係用咗唔夠半個月，遲下五礦失

守３銀就開始ｆｒｅｅ ｆａｌｌ唔係冇可能！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

