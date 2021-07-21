《傳聞》環球銀行息差受壓，體育用品銷售續快速增長

《傳聞》市場消息稱，內地體育用品市場持續有景，繼續呈現雙位數增長，支持內需股如李

寧（０２３３１）股價向好，昨日（２０日）逆市上升３％，有向上破１００元大關之勢。

另外，美國長債孳息再跌近１﹒１厘水平，據悉環球銀行承受息差收窄壓力愈來愈大，加上

歐美疫情反彈不利經濟復甦，匯控（００００５）股價短期沽壓難消。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

