《魚缸博客》潤啤料續受惠大型體育賽事，現價可落釘先！

《魚缸博客》最近博客搵緊好股炒，今次就推薦華潤啤酒（００２９１）。

首先，公司估計中期按年多賺超過１倍，當中包括出讓其擁有嘅地塊收取初始稅後補償收益

約１３億銀人民幣，估算經常性盈利增３５％；另一個主要原因係因為毛利因集團產品銷量及平

均售價上升而增加。總體去講都好過市場預期。

博客亦相信全球啤酒銷售依然處於旺盛階段。之前法國ＢＮＰ銀行做了一份關於歐洲杯期間

啤酒消費嘅報告，數據講每當遇到歐洲杯嘅年份（如２０１２年、２０１６年），歐洲嘅啤酒消

費都要平均上漲月６巴仙左右。歐國杯就剛剛謝幕，而奧運接著而來，加上明年就已經係世界杯

，相信不論啤酒嘅銷售同售價都會有空間借勢上升，自然提升公司毛利率。

盈喜公布後，唔少大行陸續看好。瑞信估計公司係未來數年將穩定地達到年複合增長率約２

０％，公司繼續為中國啤酒股首選，目標價予８２銀，重申「優於大市」評級；高盛就話公司嘅

雪花啤酒（Ｓｕｐｅｒ Ｘ）和喜力（Ｈｅｉｎｅｋｅｎ）將推動銷量按年增長，表現將優於大

多數國內同行。 而公司基於有效嘅品牌和渠道擴張，料其高端產品組合將進一步跑贏同行。

目標價予７９港銀，重申「買入」評級

另外，博客留意到，一手入場費高嘅公司，例如五萬以上嘅費用通常長升長有。博客會理解

為大戶覺得好嘅野當然唔想甘多散戶參與，一定想自私食。例子有安踏（２０２０）、藥明生物

（０２２６９）、騰訊（００７００）、時代天使（０６６９９）等等。呢點大家不妨留意下。

估值方面，預測市盈率約４４倍，已增長速度、龍頭地位去講絕對唔貴。

博客建議分注買入，現價約６８﹒５銀落一注釘先，跟住約６３銀再買，目標價７５銀，但

收穿６０銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

