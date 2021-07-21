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即市新聞

21/07/2021 12:02

《魚缸博客》潤啤料續受惠大型體育賽事，現價可落釘先！

　　《魚缸博客》最近博客搵緊好股炒，今次就推薦華潤啤酒（００２９１）。
　　首先，公司估計中期按年多賺超過１倍，當中包括出讓其擁有嘅地塊收取初始稅後補償收益
約１３億銀人民幣，估算經常性盈利增３５％；另一個主要原因係因為毛利因集團產品銷量及平
均售價上升而增加。總體去講都好過市場預期。
　　博客亦相信全球啤酒銷售依然處於旺盛階段。之前法國ＢＮＰ銀行做了一份關於歐洲杯期間
啤酒消費嘅報告，數據講每當遇到歐洲杯嘅年份（如２０１２年、２０１６年），歐洲嘅啤酒消
費都要平均上漲月６巴仙左右。歐國杯就剛剛謝幕，而奧運接著而來，加上明年就已經係世界杯
，相信不論啤酒嘅銷售同售價都會有空間借勢上升，自然提升公司毛利率。
　　盈喜公布後，唔少大行陸續看好。瑞信估計公司係未來數年將穩定地達到年複合增長率約２
０％，公司繼續為中國啤酒股首選，目標價予８２銀，重申「優於大市」評級；高盛就話公司嘅
雪花啤酒（Ｓｕｐｅｒ　Ｘ）和喜力（Ｈｅｉｎｅｋｅｎ）將推動銷量按年增長，表現將優於大
多數國內同行。　而公司基於有效嘅品牌和渠道擴張，料其高端產品組合將進一步跑贏同行。　
目標價予７９港銀，重申「買入」評級
　　另外，博客留意到，一手入場費高嘅公司，例如五萬以上嘅費用通常長升長有。博客會理解
為大戶覺得好嘅野當然唔想甘多散戶參與，一定想自私食。例子有安踏（２０２０）、藥明生物
（０２２６９）、騰訊（００７００）、時代天使（０６６９９）等等。呢點大家不妨留意下。
　　估值方面，預測市盈率約４４倍，已增長速度、龍頭地位去講絕對唔貴。
　　博客建議分注買入，現價約６８﹒５銀落一注釘先，跟住約６３銀再買，目標價７５銀，但
收穿６０銀走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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