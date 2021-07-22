《傳聞》水泥價反彈利建材股，春江鴨偷步買港交所

《傳聞》市場消息稱，市場供需情況改善，內地水泥價格止跌回穩，部分地區更出現反彈，

水泥股短期可以留意。中國建材（０３３２３）昨日（２１日）逆市上升，短線看９﹒６至

９﹒８元。

另外港交所（００３８８）昨日（２１日）逆市升２﹒６％，走勢呈強。據聞持續有春江鴨

偷步入市，押注跨境理財通與南向債券通在近期啟動，但小心消息落實，出現好消息出貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

