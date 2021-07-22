《傳聞》全球光纖光纜需求增，鋰電池材料價格急升

《傳聞》市場消息稱，用作鋰電池材料的六氟磷酸鋰池價格，過去一個月急升逾三成，可能
加大新能源車生產商成本，對行業發展有影響。比亞迪（０１２１１）昨日（２１日）上升６％
。
全球５Ｇ時代來臨，據悉全球纖光纜產品需求保持穩步增長，有利長飛光纖（０６８６９）
業務發展，目前長飛在全球光纖光纜市場排名位居前列，在９至９﹒５元水平可分段吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話21/07/2021
【恒大風波】傳匯豐等銀行停批樓花按揭申請 恒大指買家可延期成交60天
|中國故事21/07/2021
《神州經脈》河南暴雨成災 三孩政策支持措施出台 A股表現火熱
|財經熱話21/07/2021
【車股開車】長汽業績超預期 車股強勢仍可冀 贛鋒破頂好有機！
|財經熱話21/07/2021
三孩政策落實多項措施出台 生育概念股再落鑊
|財經熱話21/07/2021
《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行
|FOCUS21/07/2021
【FOCUS】養娃成本謀5年大降 民生業「薄利化」勢在必行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰