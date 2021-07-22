《傳聞》全球光纖光纜需求增，鋰電池材料價格急升

《傳聞》市場消息稱，用作鋰電池材料的六氟磷酸鋰池價格，過去一個月急升逾三成，可能

加大新能源車生產商成本，對行業發展有影響。比亞迪（０１２１１）昨日（２１日）上升６％

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全球５Ｇ時代來臨，據悉全球纖光纜產品需求保持穩步增長，有利長飛光纖（０６８６９）

業務發展，目前長飛在全球光纖光纜市場排名位居前列，在９至９﹒５元水平可分段吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

