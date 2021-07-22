  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2021 09:01

《傳聞》全球光纖光纜需求增，鋰電池材料價格急升

　　《傳聞》市場消息稱，用作鋰電池材料的六氟磷酸鋰池價格，過去一個月急升逾三成，可能
加大新能源車生產商成本，對行業發展有影響。比亞迪（０１２１１）昨日（２１日）上升６％

　　全球５Ｇ時代來臨，據悉全球纖光纜產品需求保持穩步增長，有利長飛光纖（０６８６９）
業務發展，目前長飛在全球光纖光纜市場排名位居前列，在９至９﹒５元水平可分段吸納。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/07/2021
【恒大風波】傳匯豐等銀行停批樓花按揭申請　恒大指買家可延期成交60天
中國故事21/07/2021
《神州經脈》河南暴雨成災　三孩政策支持措施出台　A股表現火熱
財經熱話21/07/2021
【車股開車】長汽業績超預期　車股強勢仍可冀　贛鋒破頂好有機！
財經熱話21/07/2021
三孩政策落實多項措施出台 生育概念股再落鑊
財經熱話21/07/2021
《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行
FOCUS21/07/2021
【FOCUS】養娃成本謀5年大降　民生業「薄利化」勢在必行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

黃偉康：銀行股前景唔樂觀？蘋果仲有無得追？

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金