《魚缸博客》光伏股落鑊爆炒，信義光能（９６８）可吼博追落後

《魚缸博客》今日魚缸叫做有返啲起色，半日一度彈逾５００點，不過相信資金繼續偏好熱

炒板塊，電車股同光伏股持續跑嬴大市，先唔講中玻（０３３００）月內升超過九成，龍頭福萊

特玻璃（０６８６５）都月內低位計都彈逾一成七，相較之下藍籌新貴信義光能（００９６８）

就係１５至１６水平橫行成個月，博客認為佢始終都會跟班Ｆｒｉｅｎｄ開車，吼入等彈都和味

。

今年４月國家能源局公布《２０２１年能源工作指導意見》中，提到風電、光伏發電量要佔

全社會用電量比重達１１巴仙嘅目標。神州工信部透露，將會加快梳理政策，扶持太陽能光伏產

業鏈，近日印發《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，對光伏玻璃需求進行預測，預計到２０２

５年光伏壓延玻璃缺口較大，亦指光伏玻璃產能短缺問題已經顯現，產能指標限制鬆綁，龍頭擴

產有望提速。

全國碳排放權交易係７月１６日開市，信義光能作為可再生能源企業可望分配更多嘅碳排放

配額，碳排放權可以賣畀人換錢，令佢除咗政策補助、主業收入同投資收益之外又多樣獲利途徑

，盈利能力有望改善。

信義光能係６月底發盈喜，預計上半年純利將增長１倍至１﹒２倍，主要由於太陽能玻璃產

品市價同銷量亦有所上升。摩通近日亦出報告唱好風力及太陽能發電場板塊，預計上半年相關公

司將錄得強勁業績表現，上調風力及太陽能發電場中期盈利預測７至２７巴仙，可以預計佢今年

成績都會見得人。

睇返公仔圖，信義光能半日抽高５巴仙，止兩連跌之餘仲收復埋１０天（１５﹒６３銀）同

２０天線（１５﹒８８銀），早市表現比其他主要光伏股都好，相信即將開車追落後，１５銀左

右可買，穿牛熊線（１３﹒７銀水平）止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

