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即市新聞

23/07/2021 09:01

《傳聞》金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增

　　《傳聞》金山軟件（０３８８８）持續走弱，昨日（２２日）逆市下跌。據悉金山軟件將推
新遊戲如劍網３緣起，有助下半年收入增加，但未知能否推動股價出現技術性反彈。
　　港鐵（０００６６）昨日（２２日）股價創出一個月新高。據悉港鐵受惠鐵路客量增加、商
場物業與廣告收入上升，加上鐵路上蓋物業收益，支持股價短期繼續呈強。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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