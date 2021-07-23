《傳聞》金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增

《傳聞》金山軟件（０３８８８）持續走弱，昨日（２２日）逆市下跌。據悉金山軟件將推

新遊戲如劍網３緣起，有助下半年收入增加，但未知能否推動股價出現技術性反彈。

港鐵（０００６６）昨日（２２日）股價創出一個月新高。據悉港鐵受惠鐵路客量增加、商

場物業與廣告收入上升，加上鐵路上蓋物業收益，支持股價短期繼續呈強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

