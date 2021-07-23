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即市新聞

23/07/2021 09:01

《傳聞》中芯擴大產能，濰柴（０２３３８）加速氫燃料產品商用

　　《傳聞》濰柴動力（０２３３８）昨日（２２日）上升６﹒４％，走勢呈現突破。據悉濰柴
動力力拓高端農業機械市場之外，還加速氫燃料電池相關產品商用，打造新增長點。
　　中芯國際（００９８１）昨日（２２日）爆升５﹒４％。中芯國際持續擴大產能，旗下中芯
紹興生產線已進入量產階段，每月生產芯片數目達到７萬片，對業績帶來正面影響。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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