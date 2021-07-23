《傳聞》匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息

《傳聞》近日銀行持續管理按揭業務風險，市場消息指，匯豐近日調升４００萬元以下細額
樓宇借貸的利率，變相加息３點子。３００萬至４００萬元貸款額的息率由Ｈ加１﹒３２厘調升
至Ｈ加１﹒３５厘，實質利率由１﹒３９厘升至１﹒４２厘。以４００萬元貸款計，加息後每月
供款上升５６元，相信實質影響不大。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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