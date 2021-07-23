《魚缸博客》玖紙（２６８９）受惠行業整合，守穩１０銀可吼入！

《魚缸博客》博客留意到呢期魚缸鍾意炒估值較便宜嘅魚毛，大家可以留意玖紙（０２６８

９）。

首先行業基本面良好。今年上半年，神州主要紙品皆實現不同程度漲價，大型紙企提價效益

明顯。頭５個月，規模以上造紙及紙製品企業實現收入與利潤分別為５８６６﹒２億和４１４﹒

４億銀人民幣，按年增長２７﹒３巴仙和８４﹒２巴仙

另外，近期原材料價格上升，亦利好龍頭企業，因為小企業因資金和規模限制，面對原料短

缺及成本壓力嘅衝擊不斷加大，既面對面對客戶流失問題，更有倒閉風險。當龍頭有更多資金抗

成本及提價議價能力，自然可以搶佔中小企業遺留下嘅市場。

數據方面，截至去年１２月底止嘅２０２１年上半年度，公司整體收入３０８﹒９億銀，按

年增長７﹒１巴仙，實現價量齊升；期內，完成銷量８５８萬噸，上升約０﹒５巴仙。增長主要

係神州需求帶動；產品平均售價約３５９２銀升６巴仙，除文化紙外，其他紙品平均售價都錄得

上漲。

花旗就認為，第三季起因應市場周期，玖紙產品均價將提升，料市場競爭亦將因提升產能申

請較難獲批而緩和，上調玖紙目標價由１３﹒５銀上調至１５銀，評級自「中性」升級至「買入

」。

由於市況較差，博客建議大家見到守穩１０銀先買入，短線上網１２﹒５銀先，但收穿９﹒

２銀一定要走！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

