《傳聞共賞》中策（２３５）擬購全美人壽港星業務，大戶加注做空

《傳聞共賞》 中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務

和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使

大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產



《昔日傳聞》 匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息

金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增

中芯擴大產能，濰柴（０２３３８）加速氫燃料產品商用

水泥價反彈利建材股，春江鴨偷步買港交所

全球光纖光纜需求增，鋰電池材料價格急升

蔡崇信斥逾１２億元，買入紐約豪宅單位

中石油內地油氣產量增，基金拋售微盟（０２０１３）

環球銀行息差受壓，體育用品銷售續快速增長

中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％

江蘇瑞科申港上市，擬集資２３億元

科技股基金贖回壓力增，資金湧入醫藥股避險

華顯光電（００３３４）拓屏幕顯示技術，中國鋁業增產

美阻荷蘭設備製造商ＡＳＭＬ向中國出售高端光刻機

美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪

中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股

小鵬汽車（０９８６８）將納國際指數，佳寧拿有異動

中國金飾消費持續向好，中車時代（０３８９８）強勢有因

電子產品增長將放緩，動力煤供需趨緊

財團搶攻內地網約車市場，中手游（０３０２）發力雲遊戲

龍源（００９１６）拓風電場業務，內險股弱勢有因

全球豪華汽車銷量強勁，基金減持航運股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

