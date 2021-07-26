  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/07/2021 09:01

《傳聞》大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產

　　《傳聞》市場消息稱，大戶加注做空，恆指跌穿２５０天線的機會不低，騰訊
（００７００）等新經濟股成為造淡的棋子，騰訊上周五（２３日）下跌２﹒３％，短期有反彈
難上升。
　　另外，洛陽鉬業（０３９９３）上周一度逼近６元。據聞洛陽鉬業在剛果的銅鈷礦擴產項目
進入試產階段，對股價有支持作用，趁大市回調，可在５﹒３０至５﹒５元低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/07/2021
【理財通】金管局：理財通仍待內地監管決定　業務範圍等大致清晰
財經熱話23/07/2021
【恒大風波】金管局：不評論銀行拒恒大樓花按揭申請　業界會公平處理
中國故事23/07/2021
《神州經脈》習近平西藏考察　中央整治地產秩序　A場成交逾年高
財經熱話23/07/2021
《股市一周》港股全周挫682點屢試牛熊線 恒大蒸發近兩成六
財經熱話23/07/2021
東京奧運今開幕 體品股全面散水
財經熱話23/07/2021
【能源革命】國策扶持料續利好新能源股 可留意龍源電力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Evatox三重酵素排毒面膜

【etnet Bonus 賞你】The ONE ‧ Sanrio「競」力瑜珈彈力帶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金