《傳聞》大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產

《傳聞》市場消息稱，大戶加注做空，恆指跌穿２５０天線的機會不低，騰訊

（００７００）等新經濟股成為造淡的棋子，騰訊上周五（２３日）下跌２﹒３％，短期有反彈

難上升。

另外，洛陽鉬業（０３９９３）上周一度逼近６元。據聞洛陽鉬業在剛果的銅鈷礦擴產項目

進入試產階段，對股價有支持作用，趁大市回調，可在５﹒３０至５﹒５元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

