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即市新聞

26/07/2021 09:01

《傳聞》和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使

　　《傳聞》和黃醫藥（０００１３）上周五（２３日）守於６８元以上，據聞和黃醫藥將有新
藥陸續申請歐美上市，新藥商業化步伐提力，宜待股價回落到６４至６６元水平低吸。
　　另外上周五（２３日）大跌市，時代天使（０６６９９）逆市上升１﹒６％，創出上市新高
。據聞醒目資金偷步入市，押注時代天使納入港股通名單之內，惟現價高價高追風險不低。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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