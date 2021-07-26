《傳聞》和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使

《傳聞》和黃醫藥（０００１３）上周五（２３日）守於６８元以上，據聞和黃醫藥將有新

藥陸續申請歐美上市，新藥商業化步伐提力，宜待股價回落到６４至６６元水平低吸。

另外上周五（２３日）大跌市，時代天使（０６６９９）逆市上升１﹒６％，創出上市新高

。據聞醒目資金偷步入市，押注時代天使納入港股通名單之內，惟現價高價高追風險不低。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

