《傳聞》中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務

《傳聞》中策集團（００２３５）失落競購東亞人壽後，市場傳出再洽購香港人壽業務。市

場消息指，Ａｅｇｏｎ Ｇｒｏｕｐ（全球保險集團）旗下Ｔｒａｎｓａｍｅｒｉｃａ（全美人

壽）正考慮把香港及新加坡業務合併出售或拆件出售，其中一名對接買家為中策集團。



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