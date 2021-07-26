《傳聞》中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務

《傳聞》中策集團（００２３５）失落競購東亞人壽後，市場傳出再洽購香港人壽業務。市
場消息指，Ａｅｇｏｎ Ｇｒｏｕｐ（全球保險集團）旗下Ｔｒａｎｓａｍｅｒｉｃａ（全美人
壽）正考慮把香港及新加坡業務合併出售或拆件出售，其中一名對接買家為中策集團。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話23/07/2021
【理財通】金管局：理財通仍待內地監管決定 業務範圍等大致清晰
|財經熱話23/07/2021
【恒大風波】金管局：不評論銀行拒恒大樓花按揭申請 業界會公平處理
|中國故事23/07/2021
《神州經脈》習近平西藏考察 中央整治地產秩序 A場成交逾年高
|財經熱話23/07/2021
《股市一周》港股全周挫682點屢試牛熊線 恒大蒸發近兩成六
|財經熱話23/07/2021
東京奧運今開幕 體品股全面散水
|財經熱話23/07/2021
【能源革命】國策扶持料續利好新能源股 可留意龍源電力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰