《魚缸博客》魚缸向下趨勢明顯確立，散戶又可以點做？

《魚缸博客》魚缸呢期明顯已呈現趨勢，而趨勢為向下相信已非常確定。呢一刻一定為降低

風險為主。究竟又可以點做？

恆指會再跌幾多，或者幾時反彈無人知，不過我哋可以用黃金比率量度以作參考。以日線圖

睇，由於今日失守橫行區支持（約２７７００至２９４８０），向下量度嘅支持位大約處於２６

０００點。所以，估計恆指短線可能都到一到短期底。博客建議大家之後趁彈減貨以降低風險係

最佳選擇。

究竟減咩板塊好？當然首先減最弱勢板塊啦！例如教育股、科技股、金融股、內房股、賭股

等等，大家記得逢彈就減！

另外，博客亦覺得現階段個魚缸咁ｃｈｏｋ，一定最好買些少嘢對沖。對於廣大散戶，操作

期權甚至期指相信難度較高。所以，博客建議大家可以買些少ＦＩ二南方恆指（０７５００）呢

個反向兩倍恆指ＥＴＦ，作為對冲。博客甚至認為，依家買去鎮住個倉都依然有著數。

如果有缸友一早減咗貨，甚至持有大量現金，當然可以搵靚股部署，但只屬於開始留意階段

，博客唔建議呢種市況去接飛刀。以資金流向去睇，比較強勢有新能源相關股、汽車相關股、公

用股及部分醫療股，大家可以留意。另外，大家要望實盈喜股，呢種市絕對有好多錯殺情景出現

！

總括而言，以目前市況，建議最好嘅做法為減低風險沽貨，然後增持現金！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

