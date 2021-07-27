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即市新聞

27/07/2021 09:00

《傳聞共賞》大戶爆倉被逼拋售一籃子科網股，中興抗跌力強有因

《傳聞共賞》　　大戶爆倉被逼止蝕拋售一籃子科網股，醒目錢吸納中芯
　　　　　　　　鋼材價格高位運行，中興（００７６３）抗跌力強有因

《昔日傳聞》　　中策集團（００２３５）擬購全美人壽港星業務
　　　　　　　　和黃醫藥新藥商業化提速，醒目資金偷步買時代天使
　　　　　　　　大戶加注做空，洛陽鉬業（０３９９３）海外銅鈷礦試產
　　　　　　　　匯豐微調按揭，４００萬內借貸輕微加息
　　　　　　　　金山軟件（０３８８８）推新遊戲，港鐵（６６）收益增
　　　　　　　　中芯擴大產能，濰柴（０２３３８）加速氫燃料產品商用
　　　　　　　　水泥價反彈利建材股，春江鴨偷步買港交所
　　　　　　　　全球光纖光纜需求增，鋰電池材料價格急升
　　　　　　　　蔡崇信斥逾１２億元，買入紐約豪宅單位
　　　　　　　　中石油內地油氣產量增，基金拋售微盟（０２０１３）
　　　　　　　　環球銀行息差受壓，體育用品銷售續快速增長
　　　　　　　　中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％
　　　　　　　　江蘇瑞科申港上市，擬集資２３億元
　　　　　　　　科技股基金贖回壓力增，資金湧入醫藥股避險
　　　　　　　　華顯光電（００３３４）拓屏幕顯示技術，中國鋁業增產
　　　　　　　　美阻荷蘭設備製造商ＡＳＭＬ向中國出售高端光刻機
　　　　　　　　美資行擬推ＭＳＣＩ指數窩輪
　　　　　　　　中國稀土（０７６９）受惠產品價升，基金加大押注內需股
　　　　　　　　小鵬汽車（０９８６８）將納國際指數，佳寧拿有異動
　　　　　　　　中國金飾消費持續向好，中車時代（０３８９８）強勢有因
　　　　　　　　電子產品增長將放緩，動力煤供需趨緊
　　　　　　　　財團搶攻內地網約車市場，中手游（０３０２）發力雲遊戲

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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