《傳聞》大戶爆倉被逼止蝕拋售一籃子科網股，醒目錢吸納中芯

《傳聞》市場傳聞有大戶爆倉，被逼止蝕拋售一籃子科網股，為昨日（２６日）包括阿里巴

巴（０９９８８）在內的科網股大跌因由之一。阿里巴巴昨日跌６﹒３％。

港股昨日（２６日）大跌逾千一點，但中芯國際（００９８１）昨日逆市上升１０％，成交

金額高達４６億元。市傳醒目錢吸納中芯，押注中芯訂單續增，包括來自華為研發的芯片訂單。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

