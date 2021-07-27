《傳聞》鋼材價格高位運行，中興（００７６３）抗跌力強有因

《傳聞》市場消息稱，在推進碳中和的環境下，內地鋼鐵行業將持續限產，令市場保持較佳

的供需狀態，有利鋼材價格續高位運行，馬鋼（００３２３）昨日（２６日）在大跌市之中逆市

上升３仙。

另消息稱，中國加快５Ｇ基站建設，下半年底將１００萬個，基站設備供應商在跌市之中，

具有進可攻、退可守的優勢。中興通訊（００７６３）昨（２６日）跌０﹒３５元，抗跌力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

