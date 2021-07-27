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即市新聞

27/07/2021 11:59

《魚缸博客》換馬強勢板塊抗跌，贛鋒現價可追入

　　《魚缸博客》魚缸繼續突破，不過係向下突破，重磅科網股遭監管暴瀉，引起一片愁雲慘霧
！恆指昨日（２６日）大跌千點仲要接近全日低位收市，今朝果然進一步打穿兩萬六，向下趨勢
明顯，相信缸友們都腳震震，趁反彈減磅實屬明智，但係大市未止跌反彈之前又有咩目標可以留
意，等大家個倉位回一回血呢？雖然大市整體氣氛悲觀，不過有唔少強勢板塊仍然鑊氣充足，光
伏、汽車、芯片同金屬等幾大板塊擺到明變成資金避風港，博客就覺得今日回吐的贛鋒（０１７
７２）可以吼入。
　　各國政策扶持下，新能源車需求急增，鋰電池供不應求！發改委聯同國家能源局發布加快推
動新型儲能發展指導意見，當中提到推動鋰離子電池商業化規模應用，鼓勵各地研究先行先試，
２０２５年裝機規模「孖屐」達３０００萬千瓦以上，贛鋒碳酸鋰產品年產能達４﹒０５萬噸，
作為鋰業龍頭的佢自然有望受惠國策，等鋰電產品價量齊升。
　　贛鋒一向以產量取勝，近日又再收購加拿大兩個鋰鹽湖項目，當中Ｐａｓｔｏｓ　Ｇｒａｎ
ｄｅｓ鋰鹽湖項目主要產品為電池級碳酸鋰，目前規劃每年２﹒４萬噸碳酸鋰產能，為贛鋒再補
足鋰資源庫。
　　大行麥格理發表報告，唱好贛鋒「跑贏大市」，將佢「他屐」由１４２銀升到１８３銀，認
為鋰市場會一直供不應求，公司已積極收購上游企業，及在中外擴張下游廠房，以發揮其成本優
勢，但相信長遠仍然有上升空間。
　　圖表方面，贛鋒日前高見１７８銀破頂，昨日大市千跌都仍錄有升幅，今日先隨市回吐，十
天線位置支持強勁（１５５﹒３銀左右），缸友可將資金轉入贛鋒，初步睇１７０銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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